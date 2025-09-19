Immersion Edition 3 Marcq-en-Barœul

Immersion Edition 3 Marcq-en-Barœul vendredi 19 septembre 2025.

Immersion Edition 3

59700 Marcq-en-Baroeul Marcq-en-Barœul Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 09:00:00

fin : 2025-09-20 21:00:00

Date(s) :

2025-09-19 2025-09-20

**Et si vous partiez en immersion au cœur de la conception Decathlon ?**

Du 15 au 20 septembre 2025, le Decathlon Fitness Lab vous invite à vivre une semaine d’exploration unique à travers son événement phare IMMERSION.

Un rendez-vous annuel où textile, design innovation et s’entrelacent pour révéler tout ce qu’il se passe dans les coulisses d’un centre de conception.

Visites exclusives, ateliers créatifs, rencontres métiers, conférences, marché de créateurs locaux, soirée guinguette… IMMERSION, c’est l’occasion de découvrir les Hommes, les idées et les gestes qui façonnent les équipements sportifs de demain.

Une semaine ouverte à toutes et tous curieux, passionnés, familles, pros ou étudiants pour apprendre, tester, questionner, co-créer.

59700 Marcq-en-Baroeul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

**What if you were to immerse yourself in the heart of Decathlon?** design?

From September 15 to 20, 2025, the Decathlon Fitness Lab invites you to experience a unique week of exploration through its flagship event: IMMERSION.

An annual event where textiles, design and innovation intertwine to reveal what goes on behind the scenes at a design center.

Exclusive tours, creative workshops, business meetings, conferences, a market of local designers, an evening guinguette? IMMERSION is an opportunity to discover the people, ideas and actions that shape the sports facilities of tomorrow.

A week open to all the curious, the passionate, families, professionals and students to learn, test, question and co-create.

German :

**Wie wäre es, wenn Sie in das Herz des Decathlon-Designs eintauchen würden?

Vom 15. bis 20. September 2025 lädt Sie das Decathlon Fitness Lab ein, eine Woche lang eine einzigartige Entdeckungsreise durch sein Flaggschiff-Event IMMERSION zu erleben.

Ein jährliches Treffen, bei dem Textilien, Design und Innovation miteinander verwoben werden, um alles zu enthüllen, was hinter den Kulissen eines Designzentrums passiert.

Exklusive Besichtigungen, Kreativ-Workshops, Berufe, Konferenzen, ein Markt mit lokalen Designern, ein Guinguette-Abend? IMMERSION bietet die Gelegenheit, die Menschen, Ideen und Gesten zu entdecken, die die Sportanlagen von morgen gestalten.

Eine Woche lang können alle Neugierige, Begeisterte, Familien, Profis oder Studenten lernen, testen, Fragen stellen und mitgestalten.

Italiano :

**Cosa succederebbe se vi immergeste nel cuore del concetto di Decathlon?

Dal 15 al 20 settembre 2025, il Decathlon Fitness Lab vi invita a vivere una settimana unica di esplorazione attraverso il suo evento di punta: IMMERSIONE.

Un evento annuale in cui tessuti, design e innovazione si intrecciano per rivelare tutto ciò che avviene dietro le quinte di un centro di design.

Visite esclusive, laboratori creativi, incontri commerciali, conferenze, un mercato di designer locali, una festa da ballo? IMMERSION è un’occasione per scoprire le persone, le idee e le azioni che danno forma agli impianti sportivi di domani.

È una settimana aperta a tutti curiosi, appassionati, famiglie, professionisti e studenti per imparare, testare, mettere in discussione e co-creare.

Espanol :

**¿Y si te sumergieras en el corazón del concepto Decathlon?

Del 15 al 20 de septiembre de 2025, el Decathlon Fitness Lab te invita a vivir una semana única de exploración a través de su evento estrella: IMMERSION.

Un evento anual en el que el textil, el diseño y la innovación se entrelazan para revelar todo lo que ocurre entre bastidores en un centro de diseño.

Visitas exclusivas, talleres creativos, encuentros comerciales, conferencias, un mercado de diseñadores locales, una fiesta de baile.. IMMERSION es una oportunidad para descubrir a las personas, las ideas y las acciones que dan forma a las instalaciones deportivas del mañana.

Es una semana abierta a todos -curiosos, apasionados, familias, profesionales y estudiantes- para aprender, probar, cuestionar y cocrear.

