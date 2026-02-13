Immersion en formation d’Assistant de Service Social (ASS) – IRTS Melun Parmentier, IRTS Melun Parmentier, Melun

Immersion en formation d’Assistant de Service Social (ASS) – IRTS Melun Parmentier Mardi 3 mars, 08h30, 13h00 IRTS Melun Parmentier Seine-et-Marne

Plongez au cœur de la formation Assistant de Service Social (ASS) à l’IRTS Melun Parmentier !

Cette immersion vous permet de découvrir concrètement le contenu de la formation, l’organisation des cours, ainsi que la réalité du métier d’assistant de service social.

Au programme : découverte de la formation, échanges avec l’équipe pédagogique, échanges avec nos étudiants, temps de questions-réponses… et visite de l’établissement pour vous projeter pleinement dans votre futur environnement d’apprentissage.

Mardi 3 mars 2026

⏰ Programme sur une demi-journée

IRTS Melun Parmentier

Lien d’inscription

⚠️ Les places sont limitées, pensez à vous inscrire rapidement pour réserver la vôtre !

On a hâte de vous accueillir et de vous faire découvrir l’IRTS Melun Parmentier

IRTS Melun Parmentier 8 bis rue Eugène Gonon, 77000 Melun Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France

Participez à une immersion : observez, échangez, expérimentez.