Immersion en formation d’Assistant de Service Social (ASS) – IRTS Melun Parmentier, IRTS Melun Parmentier, Melun
Immersion en formation d’Assistant de Service Social (ASS) – IRTS Melun Parmentier, IRTS Melun Parmentier, Melun mardi 3 mars 2026.
Immersion en formation d’Assistant de Service Social (ASS) – IRTS Melun Parmentier Mardi 3 mars, 08h30, 13h00 IRTS Melun Parmentier Seine-et-Marne
Inscription en ligne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-03T08:30:00+01:00 – 2026-03-03T12:30:00+01:00
Fin : 2026-03-03T13:00:00+01:00 – 2026-03-03T17:00:00+01:00
Plongez au cœur de la formation Assistant de Service Social (ASS) à l’IRTS Melun Parmentier !
Cette immersion vous permet de découvrir concrètement le contenu de la formation, l’organisation des cours, ainsi que la réalité du métier d’assistant de service social.
Au programme : découverte de la formation, échanges avec l’équipe pédagogique, échanges avec nos étudiants, temps de questions-réponses… et visite de l’établissement pour vous projeter pleinement dans votre futur environnement d’apprentissage.
Mardi 3 mars 2026
⏰ Programme sur une demi-journée
IRTS Melun Parmentier
Lien d’inscription
⚠️ Les places sont limitées, pensez à vous inscrire rapidement pour réserver la vôtre !
On a hâte de vous accueillir et de vous faire découvrir l’IRTS Melun Parmentier
IRTS Melun Parmentier 8 bis rue Eugène Gonon, 77000 Melun Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Hsv-0cc2XkCVqlifpQXBPl-WZVO4ElxMrSZurOCnRQBUOFNTS0ZUQVVPVUNEUEU4NVA0REVKUFBZQi4u&route=shorturl »}] [{« link »: « https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Hsv-0cc2XkCVqlifpQXBPl-WZVO4ElxMrSZurOCnRQBUOFNTS0ZUQVVPVUNEUEU4NVA0REVKUFBZQi4u&route=shorturl »}]
Participez à une immersion : observez, échangez, expérimentez.