Immersion forestière (sortie nature) Col de Couraduque Aucun
Immersion forestière (sortie nature) Col de Couraduque Aucun mercredi 4 mars 2026.
Immersion forestière (sortie nature)
Col de Couraduque AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées
Tarif : 60 – 60 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04 14:00:00
fin : 2026-03-04 16:30:00
Date(s) :
2026-03-04
Partez à la découverte de la nature et de ses petites merveilles qui nous entourent.
Découverte de la faune et la flore.
Oh là ! Une empreinte ! Sanglier ou chevreuil ?
Un trou dans un vieux sapin nid de pic noir ou de pic épeiche ?
Et là, le truc vert, c’est du lichen ou de la mousse ?
Venez vivre un bain de chlorophylle entre hêtres et sapins.
– Sortie nature organisée par la Station du Val d’Azun et encadrée par un accompagnateur en montagne.
– Sortie accessible à tous. A partir de 6 ans.
– Réservation préalable obligatoire sur le site web de la Station du Val d’Azun.
.
Col de Couraduque AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 42 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover nature and the little wonders that surround us.
Discover the flora and fauna.
Oh my! A footprint! Wild boar or deer?
A hole in an old fir tree: black woodpecker or great spotted woodpecker nest?
Is that green stuff lichen or moss?
Come and experience a chlorophyll bath between beech and fir trees.
– Nature outing organized by the Val d’Azun Resort and supervised by a mountain leader.
– Accessible to all. Ages 6 and up.
– Prior booking required on the Val d’Azun resort website.
L’événement Immersion forestière (sortie nature) Aucun a été mis à jour le 2026-02-28 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65