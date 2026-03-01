Immersion forestière (sortie nature)

Col de Couraduque AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : 60 – 60 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 14:00:00

fin : 2026-03-04 16:30:00

Date(s) :

2026-03-04

Partez à la découverte de la nature et de ses petites merveilles qui nous entourent.

Découverte de la faune et la flore.

Oh là ! Une empreinte ! Sanglier ou chevreuil ?

Un trou dans un vieux sapin nid de pic noir ou de pic épeiche ?

Et là, le truc vert, c’est du lichen ou de la mousse ?

Venez vivre un bain de chlorophylle entre hêtres et sapins.

– Sortie nature organisée par la Station du Val d’Azun et encadrée par un accompagnateur en montagne.

– Sortie accessible à tous. A partir de 6 ans.

– Réservation préalable obligatoire sur le site web de la Station du Val d’Azun.

Col de Couraduque AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 42 18

English :

Discover nature and the little wonders that surround us.

Discover the flora and fauna.

Oh my! A footprint! Wild boar or deer?

A hole in an old fir tree: black woodpecker or great spotted woodpecker nest?

Is that green stuff lichen or moss?

Come and experience a chlorophyll bath between beech and fir trees.

– Nature outing organized by the Val d’Azun Resort and supervised by a mountain leader.

– Accessible to all. Ages 6 and up.

– Prior booking required on the Val d’Azun resort website.

