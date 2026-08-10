Informations pratiques

Saint-Brisson-sur-Loire

[Vignobles en Scène !] Immersion gourmande dans la Chambres d’hôtes Apart’é

19 Rue d’Enfer Saint-Brisson-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-16

A l’occasion de l’événement Vignobles en scène les 16,17 et 18 octobre, our tout séjour réservé dans notre suite de standing ce week-end-là nous avons le plaisir de vous offrir une immersion gourmande Une dégustation de vins locaux soigneusement sélectionnés auprès de nos vignerons partenaires.

A l’occasion de Vignobles en scène ! la chambre d’hôtes Apart’é à Saint-Brisson-sur-Loire célèbre le label Vignobles et Découvertes à sa manière !

Pour tout séjour réservé dans notre suite de standing pour 2 personnes, ce week-end-là nous avons le plaisir de vous offrir une immersion gourmande Une dégustation de vins locaux soigneusement sélectionnés auprès de nos vignerons partenaires.

Une généreuse planche de charcuterie et fromages du terroir à savourer en toute intimité. Offrez-vous une parenthèse chaleureuse au coeur des vignobles ligériens, entre confort et art de vivre local.

L’animation s’inscrit dans la catégorie Les Gustatives du weekend Vignobles en Scène ! .

19 Rue d’Enfer Saint-Brisson-sur-Loire 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 12 49 96 68 aparte.saintbrisson@gmail.com

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English :

To celebrate the Vignobles en scène event on October 16, 17, and 18, for any stay booked in our luxury suite that weekend—E0 we are pleased to offer you a gourmet experience: a tasting of local wines carefully selected from our partner winemakers.

L’événement [Vignobles en Scène !] Immersion gourmande dans la Chambres d’hôtes Apart’é Saint-Brisson-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-22 par OT GIEN