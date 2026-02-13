Immersion, Institut Jaques Dalcroze, Genève

Immersion Jeudi 19 février, 20h00 Institut Jaques Dalcroze

Entrée libre

Le département musique et mouvement propose une soirée unique durant laquelle professeur-e-s et étudiant-e-s partagent la scène et vous font découvrir leurs talents.

Dans la continuité des portes ouvertes de la HEM, cet évènement met en lumière la diversité des approches qui traversent le département. Piano, improvisation, voix, chanson et mouvement s’y rencontrent autour d’œuvres de Béla Bartók, Claude Debussy, György Kurtág, ainsi que de créations inédites.

Immersion affirme le lien entre pédagogie et création : un moment de partage où les artistes et enseignant-e-s donnent à voir leur identité artistique, leur engagement et leur activité professionnelle.

Êtes-vous prêt-e-s à vivre une soirée inoubliable ?

