Immersion Lettering Créatif calligraphie moderne Montigné-le-Brillant

Immersion Lettering Créatif calligraphie moderne

Les Prés Montigné-le-Brillant Mayenne

Tarif : 250 – 250 – 480 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 15:00:00

fin : 2026-01-18 17:00:00

Date(s) :

2026-01-16

Un week-end de lettering et calligraphie pour amorcer ton année créative, au chaud, loin du bruit du monde

Et si tu ouvrais l’année par un vrai reset ?

Deux jours et demi pour souffler, te remettre en mouvement, et créer ton œuvre-totem le mot, la phrase, le mantra qui va te guider en 2026. On ralentit, on respire, on trace. Tu repars alignée, outillée… et fière.

Pourquoi participer à ce séjour de stage en lettering ?

Un cadre enchanteur un gîte lumineux en Mayenne, en pleine nature, pour un moment hors du temps et ressourçant. Tisanes, bougies, plaids, on décroche !

Une bulle de créativité exploration du lettrage à travers différentes techniques et supports brushlettering, effets (ombrage, dégradés, arabesques…)

Une expérience humaine forte échanges avec d’autres créatifs, partage d’inspiration et bienveillance.

Repars avec ton projet fini que ce soit un carnet illustré, une composition originale ou un ensemble de lettrages personnels.

Il y a un après ! Je sais qu’après ce type d’événement, on en ressort nourri et inspiré mais que le quotidien reprend parfois un peu trop vite le dessus… J’ai donc prévu un suivi d’un mois (échanges par e-mails et visio de reconnexion du groupe)

Le programme du stage

Le matériel (feutres, feuilles, pinceaux) est fourni sur place. Vous pouvez venir les mains dans les poches !

Et au delà du contenu technique et des savoir-faire transmis, je mets une attention particulière à l’aspect bien-être, aux moments de reconnexion et de détente. .

Les Prés Montigné-le-Brillant 53970 Mayenne Pays de la Loire +33 6 63 92 98 85 hello@letteringcreatif.com

English :

A weekend of lettering and calligraphy to kick-start your creative year, in the warmth and peace of the world

German :

Ein Wochenende mit Lettering und Kalligraphie, um dein kreatives Jahr zu beginnen, im Warmen, weit weg vom Lärm der Welt

Italiano :

Un weekend all’insegna del lettering e della calligrafia per dare il via al vostro anno creativo, al caldo e lontano dai rumori del mondo

Espanol :

Un fin de semana de lettering y caligrafía para dar el pistoletazo de salida a tu año creativo, al calorcito y lejos del mundanal ruido

L’événement Immersion Lettering Créatif calligraphie moderne Montigné-le-Brillant a été mis à jour le 2025-11-12 par LAVAL TOURISME