Immersion ludique / Fête de la science CREA Chamonix-Mont-Blanc

Immersion ludique / Fête de la science CREA Chamonix-Mont-Blanc samedi 11 octobre 2025.

Immersion ludique / Fête de la science

CREA 67 lacets du Belvédère Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 13:00:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Journée dans la peau d’un chercheur, en découvrant les différents outils pièges photos, capteurs température…etc. Essayez tous nos programmes de sciences participatives et trouver le votre pour contribuer à la science en s’émerveillant !

CREA 67 lacets du Belvédère Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes lgrosset@creamontblanc.org

English :

A day in the shoes of a researcher, discovering the different tools available: photo traps, temperature sensors…etc. Try out all our participatory science programs and find the one that’s right for you!

German :

Tag in der Haut eines Forschers, indem du die verschiedenen Werkzeuge kennen lernst: Fotofallen, Temperatursensoren…etc. Probieren Sie alle unsere Programme zur partizipativen Wissenschaft aus und finden Sie Ihr eigenes, um einen Beitrag zur Wissenschaft zu leisten und dabei zu staunen!

Italiano :

Trascorrete una giornata nei panni di un ricercatore, imparando a conoscere i diversi strumenti disponibili: fototrappole, sensori di temperatura, ecc. Provate tutti i nostri programmi di scienza partecipativa e trovate quello che fa per voi!

Espanol :

Pasa un día en la piel de un investigador, aprendiendo sobre las diferentes herramientas disponibles: trampas fotográficas, sensores de temperatura, etc. Prueba todos nuestros programas de ciencia participativa y encuentra el más adecuado para ti

