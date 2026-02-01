Immersion ludique Jeux vidéo, réalité virtuelle Espace multimédia Gantner Bourogne

Immersion ludique Jeux vidéo, réalité virtuelle

Espace multimédia Gantner 1 Rue de la Varonne Bourogne Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-21 18:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Une sélection de jeux vidéo indépendants sera proposée, offrant une découverte unique des créations innovantes du monde du jeu. En parallèle, plusieurs expériences en réalité virtuelle seront disponibles avec de nouveaux contenus à découvrir.

Pour les plus petits, vous pourrez vous essayer à la réalité augmentée avec les coloriages des Éditions Animées et l’utilisation de l’application Blinkbook qui sera mise à disposition. Cet outil permet de scanner un dessin colorié et ensuite de l’animer grâce à une tablette. Vous pourrez aussi découvrir une fresque en réalité augmentée de l’artiste Guillaumit, ainsi qu’une installation issue de la collection de l’Espace multimédia Gantner, Le Multimédoigts d’Éric Bernaud.

Un espace dédié à la réalité virtuelle sera installé à l’étage où vous pourrez découvrir différentes expériences entre jeux et films immersifs et/ou interactifs.

Et vous pourrez aussi visionner en projection continue les 2 épisodes de la série Les Machines obsolètes de Cécile Babiole, produite par l’Espace multimédia Gantner; une série retraçant l’histoire de l’informatique avec les premières machines de mécanographie et un épisode sur les pionniers du cinéma analogique. .

Espace multimédia Gantner 1 Rue de la Varonne Bourogne 90140 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 59 72 lespace@territoiredebelfort.fr

