IMMERSION MÉTIER VISITE D’UNE FERME EN POLYCULTURE MAS CONQUETTE Saint-Martin-de-Londres

IMMERSION MÉTIER VISITE D’UNE FERME EN POLYCULTURE MAS CONQUETTE

Frouzet Saint-Martin-de-Londres Hérault

L’association Pic’assiette propose une journée d’ immersion métier agriculture et alimentation durable .

Une journée pratico pratique pour découvrir le métier de paysan transformateur et éleveur.

Si vous avez envie de vous lancer, changer de vie et vous vous posez des questions sur la faisabilité de votre projet ces temps sont faits pour vous. Il est encore possible de vous inscrire Simple curieuse, curieux vous êtes la/le bien venue aussi.

De la graine à la confection de pains cuits au feu à bois, des plantes aromatiques à la transformation en tisanes, des poules aux œufs, des abeilles aux miels.

Rencontre avec Christelle, Océane, Jean Marc, Aurélie et Emmanuel.

Pensez à prendre un pique nique. Inscription obligatoire. .

Frouzet Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 6 60 54 47 90 contact@picassiette.org

English :

The Pic’assiette association is offering a day of immersion in sustainable agriculture and food.

A practical day to discover the job of a farmer, processor and breeder.

German :

Der Verein Pic’assiette bietet einen Tag zum Eintauchen in den Beruf der Landwirtschaft und der nachhaltigen Ernährung an.

Ein praktischer Tag, um den Beruf des verarbeitenden Landwirts und Viehzüchters zu entdecken.

Italiano :

L’associazione Pic’assiette propone un corso di immersione di un giorno nell’agricoltura e nell’alimentazione sostenibile.

Una giornata pratica per conoscere meglio il mestiere dell’agricoltore, del trasformatore e dell’allevatore.

Espanol :

La asociación Pic’assiette propone una jornada de inmersión en la agricultura y la alimentación sostenibles.

Una jornada práctica para conocer mejor el oficio de agricultor, transformador y ganadero.

