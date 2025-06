Immersion nature nuit sous les étoiles – Le Clerjus 1 juillet 2025 18:00

Et si vous passiez une nuit… différente ? Une nuit pour vous reconnecter à vous-même, aux arbres, à la terre… et à la magie de la nature. Je vous propose une immersion unique cet été, dans un lieu sécurisé, entre forêt et douceur de vivre.

Début: le samedi à 18h . Fin: le dimanche à 12h le lendemain.

Au programme Connexion aux arbres & ateliers guidés. Vivre le crépuscule et le lever du soleil en pleine nature. Nuit sous tente (grande tente commune, lits de camp fournis). Douche et toilettes disponibles. Repas du soir compris. Petit déjeuner offert. Exploration au lever du soleil, puis clôture en forêt. Et s’il pleut ? Aucun souci l’immersion se poursuit en lieu couvert et confortable.

Tarifs 90 € Les places sont limitées à 4 personnes .Tout public

Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 7 81 49 43 21 reconnexion88@gmail.com

English :

How about a night out with a difference? A night to reconnect with yourself, the trees, the earth? and the magic of nature. I propose a unique immersion this summer, in a safe place, between forest and gentle way of life.

Starts: Saturday at 6pm. Ends: Sunday at 12 noon the following day.

Program: Connection to the trees & guided workshops. Experience sunset and sunrise in the heart of nature. Overnight in tents (large communal tent, cots provided). Showers and toilets available. Evening meal included. Breakfast included. Exploration at sunrise, then fence in the forest. What if it rains? No worries: the immersion continues in a covered, comfortable area.

Price: 90 ? Places are limited to 4 people.

German :

Wie wäre es mit einer anderen Nacht? Eine Nacht, in der Sie sich wieder mit sich selbst, den Bäumen, der Erde und der Magie der Natur verbinden können. Ich biete Ihnen diesen Sommer eine einzigartige Möglichkeit, in einen sicheren Ort zwischen Wald und sanftem Leben einzutauchen.

Beginn: Samstag um 18 Uhr. Ende: Sonntag um 12 Uhr am nächsten Tag.

Programm: Verbindung mit den Bäumen und geführte Workshops. Erleben Sie die Abenddämmerung und den Sonnenaufgang in freier Natur. Übernachtung im Zelt (großes Gemeinschaftszelt, Feldbetten vorhanden). Dusche und Toilette vorhanden. Abendessen inbegriffen. Frühstück wird angeboten. Erkundung bei Sonnenaufgang, anschließend Abschluss im Wald. Und wenn es regnet? Keine Sorge: Das Eintauchen wird an einem überdachten und bequemen Ort fortgesetzt.

Preis 90 ? Die Plätze sind auf 4 Personen begrenzt.

Italiano :

E se passaste una notte diversa? Una notte per riconnettervi con voi stessi, con gli alberi, con la terra e con la magia della natura. Quest’estate vi propongo un’esperienza di immersione unica, in un ambiente sicuro tra la foresta e il ritmo dolce della vita.

Inizio: sabato alle 18.00. Fine: domenica alle 12.00 del giorno successivo.

In programma: connessione con gli alberi e laboratori guidati. Esperienza di tramonto e alba nel cuore della natura. Pernottamento in tenda (grande tenda comune, lettini forniti). Docce e servizi igienici disponibili. Pasto serale incluso. Colazione inclusa. Esplorazione all’alba, poi recinzione nella foresta. E se piove? Niente paura: l’immersione continua in un’area coperta e confortevole.

Prezzo: 90? I posti sono limitati a 4 persone.

Espanol :

¿Y si pasaras una noche? diferente? Una noche para reconectar contigo mismo, los árboles, la tierra? y la magia de la naturaleza. Este verano te ofrezco una experiencia de inmersión única, en un entorno seguro entre el bosque y el ritmo apacible de la vida.

Comienzo: sábado a las 18.00 h. Final: domingo a las 12h del día siguiente.

En el programa: Conexión con los árboles y talleres guiados. Experimente el atardecer y el amanecer en plena naturaleza. Pernoctación en tiendas de campaña (gran tienda común, con cunas). Duchas y aseos disponibles. Cena incluida. Desayuno incluido. Exploración al amanecer y luego valla en el bosque. ¿Y si llueve? No se preocupe: la inmersión continúa en una zona cubierta y cómoda.

Precio: 90? Plazas limitadas a 4 personas.

