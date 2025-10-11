Immersion nocturne Pradinas

Sensibilisez vous à la biodiversité nocturne et à la pollution lumineuse !

A l’occasion de la 17ème édition du jour et de la nuit, le CPIUE du Rouergue vous propose une immersion dans ce monde où tous vos sens seront en éveil pour découvrir les animaux nocturnes et vous émerveiller en regardant le ciel étoilé. Comprenez les impacts de nos activités humaines sur ce monde fragile et plein de mystère !

Durée 2h30

A ne pas oublier vêtements et chaussures adaptés, une lampe de poche.

20 personnes max réservez votre place au 06 30 93 14 17 .

La Riale Pradinas 12240 Aveyron Occitanie +33 6 30 93 14 17

English :

Raise awareness of nocturnal biodiversity and light pollution!

German :

Sensibilisieren Sie sich für die nächtliche Biodiversität und die Lichtverschmutzung!

Italiano :

Scoprite di più sulla biodiversità notturna e sull’inquinamento luminoso!

Espanol :

Más información sobre la biodiversidad nocturna y la contaminación lumínica

L’événement Immersion nocturne Pradinas a été mis à jour le 2025-10-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)