Immersion pendant les vendanges au Champagne Laval Louïs Champagne LAVAL LOUÏS Cumières

Immersion pendant les vendanges au Champagne Laval Louïs

Champagne LAVAL LOUÏS
309 Rue du Bois des Jots
Cumières
Marne

Début : 2025-08-30

fin : 2025-09-04

2025-08-31

Entrez dans notre univers à cette période si spéciale ! Loin des visites classiques, plongez au cœur d’une tradition ancestrale et vivez l’effervescence des vendanges champenoises.Tout public

Venez partager quelques heures de la vendange traditionnelle au Champagne LAVAL LOUÏS !

Vous êtes à la recherche d’authenticité, de convivialité ?

De traditions qui se transmettent depuis plusieurs générations ?

Venez découvrir celles du champagne LAVAL LOUÏS

Son exploitation familiale, son pressoir traditionnel depuis 1920

Entrez dans notre univers à cette période si spéciale ! Loin des visites classiques, plongez au cœur d’une tradition ancestrale et vivez l’effervescence des vendanges champenoises comme si vous en faisiez partie.

L’immersion débute par la présentation de l’exploitation autour du fameux casse-croûte des pressureurs, un menu salé et sucré pour bien démarrer la journée. Autour de ce repas, découvrez l’histoire de notre exploitation et son évolution depuis plusieurs siècles.

Puis rejoignez l’équipe de vendangeurs pour découvrir la cueillette manuelle du raisin et comprendre l’importance de ce travail méticuleux. Nous vous expliquerons les travaux de la vigne et nos différents cépages.

Suivez le raisin fraichement cueilli jusqu’au pressoir traditionnel témoin de nombreuses vendanges depuis 105 ans. Assistez à l’une des étapes les plus délicates de l’élaboration du Champagne, l’importance du pressurage doux et progressif.

Ensuite nous vous expliqueront l’élaboration du Champagne lors de la visite de notre cuverie et de nos caves. Découvrez les secrets de la prise de mousse. C’est dans la quiétude de nos caves que le vin va se transformer en cham- pagne au cours d’un long processus de maturation.

Pour finir, la dégustation de 3 champagnes, étape incontournable. Mettez tous vos sens en éveil guidé par votre vigneron. Appréciez les différentes cuvées qui raconte notre histoire familiale.

Cette immersion est bien plus qu’une simple visite. Vous aurez la chance de découvrir la vendange au plus près de votre vigneron, sa famille, ses traditions. Vous repartirez avec des souvenirs uniques.

Nous vous donnons rendez-vous à l’exploitation à 9h00, l’immersion prendra fin à 11h30.

Tarif 59 euros

Le samedi 30 août, le mardi 2 septembre et le jeudi 4 septembre 2025

Réservation et renseignements au 03.26.51.72.98. ou par mail champagnelavallouis@orange.fr .

Champagne LAVAL LOUÏS
309 Rue du Bois des Jots
Cumières
51480 Marne
Grand Est
+33 3 26 51 72 98

English : Immersion pendant les vendanges au Champagne Laval Louïs

Enter our world at this very special time! Far from conventional tours, plunge into the heart of an ancestral tradition and experience the effervescence of the Champagne grape harvest.

German :

Treten Sie ein in unsere Welt zu dieser besonderen Zeit! Tauchen Sie abseits der üblichen Besichtigungen in eine uralte Tradition ein und erleben Sie die Aufregung der Weinlese in der Champenois.

Italiano :

Entrate nel nostro mondo in questo momento così speciale! Lontano dai soliti tour, immergetevi nel cuore di una tradizione ancestrale e vivete l’emozione della vendemmia in Champagne.

Espanol :

Entre en nuestro mundo en este momento tan especial Lejos de los recorridos habituales, sumérjase en el corazón de una tradición ancestral y viva la emoción de la vendimia de Champagne.

