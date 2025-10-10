IMMERSION/S – Le salon qui célèbre l’excellence des savoir-faire et des métiers d’art français 14 rue chapon Paris

IMMERSION/S – Le salon qui célèbre l’excellence des savoir-faire et des métiers d’art français 14 rue chapon Paris vendredi 10 octobre 2025.

Le FAFCEA, organisme financeur de la formation des chefs d’entreprise artisanale non-salariés, organise pour la quatrième année consécutive IMMERSION/S, un événement consacré aux savoir-faire et métiers d’art.

L’édition 2025 se tiendra du 10 au 12 octobre, au 14 rue Chapon, Paris 3e, dans une ancienne imprimerie de 900 m², au cœur du Marais. Plus de 25 artisans seront réunis, travaillant différents matériaux : bois, métal, papier, céramique, verre, pierre, métal précieux, etc.

Cette édition a pour thème « Du brut au sublime », qui illustre le processus de transformation des matières premières en pièces uniques par les artisans d’art. Ce chemin, du matériau à l’état brut jusqu’à la pièce unique, raconte une histoire : celle de la rigueur, de la passion et de l’intelligence de la main.

Un défilé de mode et métiers d’art de la maison de couture Jérôme Blin est prévu le samedi 11 octobre à 16h, sous l’égide de la Fédération Française de la Création Couture sur-mesure.

14 rue Chapon, de 11h à 19h le vendredi et le samedi et de 11h à 18h le dimanche.

IMMERSION/S est un événement gratuit consacré aux savoir-faire et métiers d’art que se tiendra du 12 au 14 octobre à Paris. Cette 4° édition a pour thème « du brut au sublime ».

Du vendredi 10 octobre 2025 au dimanche 12 octobre 2025 :

vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-10T14:00:00+02:00

fin : 2025-10-12T22:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-10T11:00:00+02:00_2025-10-10T19:00:00+02:00;2025-10-11T11:00:00+02:00_2025-10-11T19:00:00+02:00;2025-10-12T11:00:00+02:00_2025-10-12T19:00:00+02:00

14 rue chapon 14 rue chapon 75003 Paris

https://www.instagram.com/immersions_avec_le_fafcea/?hl=fr