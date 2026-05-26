Sparsbach

Immersion sensorielle en forêt

Sparsbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Manuela Peschmann, pionnière de la sylvothérapie dans les Vosges du Nord, propose une immersion au cœur de la forêt.

Manuela Peschmann, pionnière de la sylvothérapie dans les Vosges du Nord, propose une immersion au cœur de la forêt. Axée sur les perceptions sensorielles, la lenteur et le silence, cette approche authentique offre quelques heures pour s’éloigner de l’agitation du quotidien. Un véritable moment de ressourcement pour retrouver apaisement et équilibre. .

Sparsbach 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 6 66 76 55 93 mpeschmann.sophrologue@gmail.com

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English :

Manuela Peschmann, a pioneer of sylvotherapy in the Northern Vosges, offers an immersion into the heart of the forest.

L’événement Immersion sensorielle en forêt Sparsbach a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre