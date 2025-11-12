Immersion sonore avec Radio Bab 29.3 FM Regards croisés sur le monde Cinéma La Bobine Quimperlé

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère

Début : 2025-11-12 18:30:00

fin : 2025-11-12

2025-11-12

Pour Babelium, la radio est un vecteur incroyable pour apprendre. Depuis longtemps, ses membres pointent leur micro à toutes occasions, pour raconter notre territoire, les parcours de vie, les évènements de l’association. Morceaux choisis à venir écouter en public bien installé.e.s dans les fauteuils de La Bobine.

En collaboration avec Radio BOA, Radio Balises et la Barque à sons. Cette écoute sera suivi d’un débat et de la projection d’un film documentaire Le Chant des Vivants . .

