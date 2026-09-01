Informations pratiques

Saint-Étienne-de-Lisse

Immersion vendanges – Château Rol Valentin

2 lieu dit Bel Air Saint-Étienne-de-Lisse Gironde

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

À vous les vendanges dans un Grand Cru Classé de Saint-Emilion ! Cette immersion vendanges est imaginée spécialement pour vous avec la vigneronne et propriétaire Alexandra Robin : promenade dans les vignes pour tester la maturité des raisin et dégustation des baies, initiation à la coupe des grappes dans les rangs de vigne et découverte des vins en fermentation, avant de savourer les grands vins du château. .

2 lieu dit Bel Air Saint-Étienne-de-Lisse 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Immersion vendanges – Château Rol Valentin

L’événement Immersion vendanges – Château Rol Valentin Saint-Étienne-de-Lisse a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Saint-Emilion