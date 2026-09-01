Immersion vendanges – Château Rol Valentin Saint-Étienne-de-Lisse
dimanche 27 septembre 2026 · Saint-Étienne-de-Lisse
Informations pratiques
Saint-Étienne-de-Lisse
Immersion vendanges – Château Rol Valentin
2 lieu dit Bel Air Saint-Étienne-de-Lisse Gironde
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
À vous les vendanges dans un Grand Cru Classé de Saint-Emilion ! Cette immersion vendanges est imaginée spécialement pour vous avec la vigneronne et propriétaire Alexandra Robin : promenade dans les vignes pour tester la maturité des raisin et dégustation des baies, initiation à la coupe des grappes dans les rangs de vigne et découverte des vins en fermentation, avant de savourer les grands vins du château. .
2 lieu dit Bel Air Saint-Étienne-de-Lisse 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Immersion vendanges – Château Rol Valentin
L’événement Immersion vendanges – Château Rol Valentin Saint-Étienne-de-Lisse a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Saint-Emilion