IMMERSION VERTICALE Site Minier d’Arenberg La Porte du Hainaut Wallers

IMMERSION VERTICALE 20 et 21 septembre Site Minier d’Arenberg La Porte du Hainaut Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T12:15:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T17:45:00

En ouverture des Journées du Patrimoine, survolez le site minier de Wallers Arenberg à bord d’un drone et découvrez la richesse de son patrimoine architectural sous un angle original !

À partir de 4 ans – Durée 15 min. –

Immersion Verticale c’est un spectacle aéronautique unique ! Équipé d’un casque vidéo, décollez à bord d’un drone depuis le site minier (au niveau des écuries du film Germinal)

Embarquez dans une aventure aérienne pour toute la famille à la découverte du patrimoine architectural de notre site comme si vous étiez à bor

Le personnel de bord veillera au confort de chacun, de l’embarquement à l’atterrissage !

Sur inscription

Proche de la célèbre trouée d'Arenberg du Paris-Roubaix et de la réserve ornithologique de la Mare à Goriaux, le prestigieux site d'Arenberg est une étape indispensable dans notre région.Grand site de la mémoire en Nord-Pas de Calais, Arenberg Creative Mine est l'un des emblèmes du Bassin minier Patrimoine mondial de l'Unesco. Plusieurs événements d'envergure y ont été organisés : tournages (Germinal, clips des Stentors, de Corson…), salon professionnel (Made in Hainaut – 4 000 m² d'exposition), projections et avant-premières (une histoire d'âme avec Sophie Marceau…), projets culturels (Lézard'Monic Tour, Alors on danse) ou sportifs (Arenberg, étape d'arrivée du Tour de France, départ du Paris Roubaix VTT)…

Journées européennes du patrimoine 2025

