Immersion Voix & Corps Colleville-Montgomery
Immersion Voix & Corps Colleville-Montgomery vendredi 23 octobre 2026.
Colleville-Montgomery
Immersion Voix & Corps
34 Rue de Ouistreham Colleville-Montgomery Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-23
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-23
Stage immersif de 3 jours autour de la voix, du corps et du bien-être. Au programme ateliers vocaux, expression et interprétation, respiration, coaching collectif, 2 séances de yoga, hébergement et restauration inclus.
Stage immersif de 3 jours autour de la voix, du corps et du bien-être. Au programme ateliers vocaux, expression et interprétation, respiration, coaching collectif, 2 séances de yoga, hébergement et restauration inclus. .
34 Rue de Ouistreham Colleville-Montgomery 14880 Calvados Normandie lesparenthesesvocales@gmail.com
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English : Immersion Voix & Corps
A 3-day immersive course focusing on the voice, the body and wellbeing. The programme includes: vocal workshops, expression and performance, breathing exercises, group coaching, and two yoga sessions; accommodation and meals are included.
L’événement Immersion Voix & Corps Colleville-Montgomery a été mis à jour le 2026-06-17 par Calvados Attractivité
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