Colleville-Montgomery

Immersion Voix & Corps

34 Rue de Ouistreham Colleville-Montgomery Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-23

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-23

Stage immersif de 3 jours autour de la voix, du corps et du bien-être. Au programme ateliers vocaux, expression et interprétation, respiration, coaching collectif, 2 séances de yoga, hébergement et restauration inclus.

Stage immersif de 3 jours autour de la voix, du corps et du bien-être. Au programme ateliers vocaux, expression et interprétation, respiration, coaching collectif, 2 séances de yoga, hébergement et restauration inclus. .

34 Rue de Ouistreham Colleville-Montgomery 14880 Calvados Normandie lesparenthesesvocales@gmail.com

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English : Immersion Voix & Corps

A 3-day immersive course focusing on the voice, the body and wellbeing. The programme includes: vocal workshops, expression and performance, breathing exercises, group coaching, and two yoga sessions; accommodation and meals are included.

L’événement Immersion Voix & Corps Colleville-Montgomery a été mis à jour le 2026-06-17 par Calvados Attractivité