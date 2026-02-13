Immersions, Ecole Pratique de Service Social (EPSS), Cergy

Immersions 23 février – 6 mars Ecole Pratique de Service Social (EPSS) Val-d’Oise

Sur inscription uniquement. Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-23T09:00:00+01:00 – 2026-02-23T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-06T09:00:00+01:00 – 2026-03-06T17:00:00+01:00

L’École pratique de service social ouvre ses portes aux candidats souhaitant découvrir concrètement la formation avant de postuler.

Ces journées d’immersion vous permettent d’assister à des cours représentatifs de notre programme : méthodologie d’intervention, théorie du travail social, analyse de pratiques. Vous pourrez observer le déroulement pédagogique, échanger avec nos étudiants et nos enseignants, et vous projeter dans votre futur parcours professionnel.

Places limitées. Inscription obligatoire.

Ecole Pratique de Service Social (EPSS) 13 Boulevard de l’Hautil, 95000 CERGY Cergy 95000 Orée du Bois Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 75 62 96 »}]

Immersions des futurs candidats