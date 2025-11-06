Immersive Room avec Alliance Emploi spécifique Semaine Réussir Sans Attendre Dunkerque – Agence GRANDE-SYNTHE Dunkirk

Immersive Room avec Alliance Emploi spécifique Semaine Réussir Sans Attendre Dunkerque – Agence GRANDE-SYNTHE Dunkirk jeudi 6 novembre 2025.

Immersive Room avec Alliance Emploi spécifique Semaine Réussir Sans Attendre Jeudi 6 novembre, 08h30 Dunkerque – Agence GRANDE-SYNTHE Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T08:30:00 – 2025-11-06T10:00:00

Fin : 2025-11-06T08:30:00 – 2025-11-06T10:00:00

Vous souhaitez découvrir les métiers industriels et logistiques du territoire via la Réalité Virtuelle ! Venez participer à une visite virtuelle immersive des postes de travail dans le secteur industriel et logistique, Présentation de l’environnement industriel, des conditions de travail et de la sécurité.

En introduction, une Réunion d’information collective pour présenter : Alliance Emploi, Les perspectives d’emploi sur le territoire Les opportunités de postes chez Alliance Emploi, Les avanta

Dunkerque – Agence GRANDE-SYNTHE 59140 Dunkerque Dunkirk 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/516813 »}]

Vous souhaitez découvrir les métiers industriels et logistiques du territoire via la Réalité Virtuelle ! La semaine de l’industrie Découverte secteur / métier