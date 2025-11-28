IMMERSONS Espace culturel Armorica Plouguerneau
Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Début : 2025-11-28 20:30:00
QUINTET OPHONIUS
SPECTACLE MUSICAL ET SCIENTIFIQUE / TOUT PUBLIC DÈS 14 ANS
Comment votre oreille et votre cerveau perçoivent-ils les
sons ? Comment localisez-vous une source sonore dans
l’espace ? Comment entendrait-on avec une seule oreille ?
Pour répondre à ces questions, le quintet Ophonius vous
invite à assister à un spectacle mêlant musique, expériences,
illustrations et phénomènes perceptifs.
Penaos e vez klevet an ton hag ar son gant hon diskouarn ?
Penaos gouzout eus pelec’h e teu ar son ? Penaos e vez gellet
klevet ar sonioù gant ur skouarn nemetken. Gant ar Pemp
Soner Ophonius e vo respontet d’ar goulennoù-se. .
Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 03 06 34
