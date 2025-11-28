IMMERSONS Espace culturel Armorica Plouguerneau

IMMERSONS

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

28 novembre 2025 20:30:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

QUINTET OPHONIUS

SPECTACLE MUSICAL ET SCIENTIFIQUE / TOUT PUBLIC DÈS 14 ANS

Comment votre oreille et votre cerveau perçoivent-ils les

sons ? Comment localisez-vous une source sonore dans

l’espace ? Comment entendrait-on avec une seule oreille ?

Pour répondre à ces questions, le quintet Ophonius vous

invite à assister à un spectacle mêlant musique, expériences,

illustrations et phénomènes perceptifs.

Penaos e vez klevet an ton hag ar son gant hon diskouarn ?

Penaos gouzout eus pelec’h e teu ar son ? Penaos e vez gellet

klevet ar sonioù gant ur skouarn nemetken. Gant ar Pemp

Soner Ophonius e vo respontet d’ar goulennoù-se. .

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 03 06 34

