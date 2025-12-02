Imminentes / Cie BurnOut – Jann Gallois Centre des Arts Enghien-les-Bains
Imminentes / Cie BurnOut – Jann Gallois Centre des Arts Enghien-les-Bains mardi 2 décembre 2025.
Avec Imminentes, elle compose une ode à la vie à travers la puissance du féminin. Ce spectacle est une marée pénétrante, une immense vague synergique, une force tranquille, un murmure devenu mugissement, un souffle capable de déplacer des montagnes : pour nous autoriser à imaginer l’avenir autrement.
« Depuis la création de sa compagnie Burnout en 2012, avec une dizaine de pièces déjà à son répertoire, cette artiste porteuse à l’air du temps et à l’écoute de ses besoins profonds ne cesse de surprendre. » – Télérama
Autodidacte, Jann Gallois découvre le hip-hop en 2004. Après un riche parcours d’interprète, elle fonde la compagnie BurnOut en 2012 pour allier hip-hop et écriture contemporaine.
Le mardi 02 décembre 2025
de 20h30 à 21h30
payant
De 12 à 22 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-02T21:30:00+01:00
fin : 2025-12-02T22:30:00+01:00
Date(s) : 2025-12-02T20:30:00+02:00_2025-12-02T21:30:00+02:00
Centre des Arts 12-16, rue de la Libération 95880 Enghien-les-Bains
https://www.cda95.fr/fr/agenda/imminentes-cie-burnout-jann-gallois centredesarts95@gmail.com