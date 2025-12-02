Imminentes / Cie BurnOut – Jann Gallois Centre des Arts Enghien-les-Bains

Avec Imminentes, elle compose une ode à la vie à travers la puissance du féminin. Ce spectacle est une marée pénétrante, une immense vague synergique, une force tranquille, un murmure devenu mugissement, un souffle capable de déplacer des montagnes : pour nous autoriser à imaginer l’avenir autrement.

« Depuis la création de sa compagnie Burnout en 2012, avec une dizaine de pièces déjà à son répertoire, cette artiste porteuse à l’air du temps et à l’écoute de ses besoins profonds ne cesse de surprendre. » – Télérama

Autodidacte, Jann Gallois découvre le hip-hop en 2004. Après un riche parcours d’interprète, elle fonde la compagnie BurnOut en 2012 pour allier hip-hop et écriture contemporaine.

Le mardi 02 décembre 2025

de 20h30 à 21h30

payant

De 12 à 22 euros.

Tout public.

Centre des Arts 12-16, rue de la Libération 95880 Enghien-les-Bains

https://www.cda95.fr/fr/agenda/imminentes-cie-burnout-jann-gallois centredesarts95@gmail.com