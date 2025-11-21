Imminentes – Cie Burnout / Jann Gallois – Saison Onyx Onyx Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-25 17:00 – 18:00

Danse hypnotique réparatrice Contre la destruction, la haine et la violence du présent, la chorégraphe Jann Gallois entend nous rappeler qu’un autre chemin est possible. « Imminentes » pose l’alternative comme un débordement, une marée pénétrante portée par six femmes souveraines, sorcières, déesses, nymphes qui élèvent leurs murmures tels des mugissements. Jann Gallois compose ici un sextette vibrant où les corps, unis dans une synergie, tissent une danse hypnotique et transcendante. Dans ce rituel d’un genre nouveau, la douceur devient force et la lenteur, un cri. Les interprètes, par leurs singularités et leur solidarité, nous rappellent que sous les conflits et les désordres, une énergie commune nous anime, immuable et universelle, ce souffle qui unit les êtres entre eux, traverse les âges et façonne le monde. « Imminentes » nous entraîne, comme une vague chorégraphique réparatrice, dans le sillage de ces douces guerrières débordantes de vie. Chorégraphie et costumes : Jann GalloisInterprétation : Anna Beghelli, Carla Diego, Melinda Espinoza, Amélie Olivier, Fanny Rouyé, Agathe Tarillon et Serena Pedrotti (doublure)Musique originale : Patrick De Oliveira Durée : 1h Tout public à partir de 10 ans Dans le cadre du Festival de danse Trajectoires Représentations :samedi 24 janvier 2026 à 21hdimanche 25 janvier 2026 à 17h

