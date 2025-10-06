IMMINENTES – LE FOIRAIL Pau

IMMINENTES Début : 2026-03-10 à 20:00. Tarif : – euros.

ESPACES PLURIELS PRÉSENTE : IMMINENTESJANN GALLOISIMMINENTESDANSEMARDI 10 MARS / 20H / LE FOIRAIL1HAprès sa Block Party festive au Hédas en ouverture de saison, la chorégraphe Jann Gallois mise sur l’énergie de ses six interprètes féminines. Un chœur généreux fait de force et de douceur qui sonde nos croyances, nos peurs et nos espérances.Contre la destruction, la haine, la violence, contre le désastre du présent, la chorégraphe Jann Gallois, récemment nommée codirectrice de l’Agora, Cité Internationale de la Danse de Montpellier, entend nous rappeler qu’un autre chemin est possible. Imminentes pose l’alternative comme un débordement, une marée pénétrante portée par six femmes souveraines, sorcières, déesses, nymphes qui élèvent leurs murmures tels des mugissements jetés à la face de ce monde en ruine. Puisant dans l’héritage du hip-hop pour composer, au sein de la compagnie BurnOut, un langage chorégraphique unique, Jann Gallois s’attaque de front aux questions existentielles et humanistes qui traversent notre époque. Ici, la danse est un cri silencieux, en écho aux doutes et aux espoirs de notre époque. Les interprètes, issues d’horizons variés, danse contemporaine, hip-hop, théâtre physique et arts du mouvement, nous rappellent par leurs singularités et leur solidarité que, sous les conflits et les désordres du monde, une même énergie nous anime, immuable et universelle. Imminentes nous entraîne, comme une vague chorégraphique réparatrice, dans le sillage de ces douces guerrières débordantes de vie.Création 2025 / Co-production Espaces Pluriels

LE FOIRAIL 14 PLACE DU FOIRAIL 64000 Pau 64