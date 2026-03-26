Immobile et Rebondi #1

Le Nouveau Relax Chaumont Haute-Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Tout public

Résumé immobile, illustratrice en panne d’inspiration, voit surgir Rebondi, personnage haut en couleurs fait de dessins ratés. Petit à petit, il l’entraîne dans un univers décalé, peuplé de formes inachevées, d’idées fugaces et de possibles à réinventer.

Dans ce duo aussi graphique que chorégraphique, la danse et le dessin s’emmêlent avec humour et poésie. Une ode aux ratés, à la créativité, au mouvement. Une fabrique à idées en scène ouverte.

Spectacle de danse donné par la compagnie Lamento

Durée 30 minutes

Accessible à partir de trois ans

Goûter offert à 16h aux enfants (sur réservation)

Conception, interprétation, scénographie Betty Bone & Sylvère Lamotte

Chorégraphie Sylvère Lamotte

Costumes Estelle Boul

Création lumières Jean-Philippe Borgogno & Ludovic Croissant

Création musique Denis Monjanel

Régie de tournée Ludovic Croissant

Construction décor Yvan Fougeray .

Le Nouveau Relax Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est

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English :

L’événement Immobile et Rebondi #1 Chaumont a été mis à jour le 2026-03-24 par Antenne de Chaumont