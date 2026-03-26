Immobile et Rebondi #1 Chaumont
Immobile et Rebondi #1 Chaumont mercredi 8 avril 2026.
Immobile et Rebondi #1
Le Nouveau Relax Chaumont Haute-Marne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Tout public
Résumé immobile, illustratrice en panne d’inspiration, voit surgir Rebondi, personnage haut en couleurs fait de dessins ratés. Petit à petit, il l’entraîne dans un univers décalé, peuplé de formes inachevées, d’idées fugaces et de possibles à réinventer.
Dans ce duo aussi graphique que chorégraphique, la danse et le dessin s’emmêlent avec humour et poésie. Une ode aux ratés, à la créativité, au mouvement. Une fabrique à idées en scène ouverte.
Spectacle de danse donné par la compagnie Lamento
Durée 30 minutes
Accessible à partir de trois ans
Goûter offert à 16h aux enfants (sur réservation)
Conception, interprétation, scénographie Betty Bone & Sylvère Lamotte
Chorégraphie Sylvère Lamotte
Costumes Estelle Boul
Création lumières Jean-Philippe Borgogno & Ludovic Croissant
Création musique Denis Monjanel
Régie de tournée Ludovic Croissant
Construction décor Yvan Fougeray .
Le Nouveau Relax Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est
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English :
L’événement Immobile et Rebondi #1 Chaumont a été mis à jour le 2026-03-24 par Antenne de Chaumont
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