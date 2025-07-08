Immobile et Rebondi #2 Abbeville

Immobile et Rebondi #2

Rue du Moulin Quignon Abbeville Somme

Tarif : 2 – 2 – 5 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 10:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Coincée dans un univers figé en noir et blanc, Immobile, artiste brillante, se retrouve figée, en panne d’inspiration. À ses pieds, roule Rebondi, étrange créature née d’erreurs, de dessins ratés, d’élans abandonnés. Haut en couleurs, joueur, inventif, il va peu à peu l’entraîner dans un monde multicolore foisonnant d’idées inachevées, de formes mouvantes et de possibles à réinventer. Ensemble, ils traversent ce voyage intérieur avec humour, entre maladresses, surprises et trouvailles heureuses. En mêlant avec inventivité gestes chorégraphiques et techniques circassiennes, Sylvère Lamotte poursuit son exploration du lien entre danse et cirque. Les facéties se déploient dans une scénographie graphique, l’imaginaire déborde. Une fabuleuse épopée du mouvement, entre vertige créatif, humour et énergie contagieuse.

Un spectacle en partenariat avec l’Échangeur Centre de Développement Chorégraphique National

Coincée dans un univers figé en noir et blanc, Immobile, artiste brillante, se retrouve figée, en panne d’inspiration. À ses pieds, roule Rebondi, étrange créature née d’erreurs, de dessins ratés, d’élans abandonnés. Haut en couleurs, joueur, inventif, il va peu à peu l’entraîner dans un monde multicolore foisonnant d’idées inachevées, de formes mouvantes et de possibles à réinventer. Ensemble, ils traversent ce voyage intérieur avec humour, entre maladresses, surprises et trouvailles heureuses. En mêlant avec inventivité gestes chorégraphiques et techniques circassiennes, Sylvère Lamotte poursuit son exploration du lien entre danse et cirque. Les facéties se déploient dans une scénographie graphique, l’imaginaire déborde. Une fabuleuse épopée du mouvement, entre vertige créatif, humour et énergie contagieuse.

Un spectacle en partenariat avec l’Échangeur Centre de Développement Chorégraphique National .

Rue du Moulin Quignon Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 26 80

English :

Stuck in a frozen black-and-white world, Immobile, a brilliant artist, finds herself frozen, lacking inspiration. At her feet rolls Rebondi, a strange creature born of mistakes, failed drawings and abandoned impulses. Colorful, playful and inventive, he gradually draws her into a multicolored world teeming with unfinished ideas, shifting shapes and possibilities to be reinvented. Together, they embark on a humorous inner journey of awkwardness, surprises and happy discoveries. Sylvère Lamotte’s inventive blend of choreographic gestures and circus techniques continues his exploration of the link between dance and circus. The mischief unfolds in a graphic scenography, the imagination overflowing. A fabulous epic of movement, between creative vertigo, humor and contagious energy.

A show in partnership with l’Échangeur Centre de Développement Chorégraphique National

German :

Immobile, eine brillante Künstlerin, ist in einem eingefrorenen Schwarz-Weiß-Universum gefangen, in dem ihr die Inspiration fehlt. Zu ihren Füßen rollt Rebondi, eine seltsame Kreatur, die aus Fehlern, misslungenen Zeichnungen und aufgegebenen Impulsen entstanden ist. Er ist farbenfroh, verspielt und erfinderisch und zieht sie nach und nach in eine bunte Welt voller unvollendeter Ideen, sich bewegender Formen und neu zu erfindender Möglichkeiten. Gemeinsam durchlaufen sie diese innere Reise mit Humor, zwischen Ungeschicklichkeiten, Überraschungen und glücklichen Funden. Sylvère Lamotte setzt seine Erforschung der Verbindung zwischen Tanz und Zirkus fort, indem er choreografische Gesten und Zirkustechniken erfinderisch miteinander verbindet. Die Schelmereien entfalten sich in einem grafischen Bühnenbild, die Phantasie sprudelt über. Ein fabelhaftes Bewegungsepos zwischen kreativem Schwindel, Humor und ansteckender Energie.

Eine Aufführung in Partnerschaft mit dem Échangeur Centre de Développement Chorégraphique National

Italiano :

Bloccata in un gelido mondo in bianco e nero, Immobile, una brillante artista, si ritrova congelata, priva di ispirazione. Ai suoi piedi rotola Rebondi, una strana creatura nata da errori, disegni falliti e impulsi abbandonati. Colorato, giocoso e inventivo, la attira gradualmente in un mondo multicolore che pullula di idee incompiute, forme mutevoli e possibilità da reinventare. Insieme, intraprendono un divertente viaggio interiore fatto di goffaggini, sorprese e felici scoperte. La miscela inventiva di Sylvère Lamotte di gesti coreografici e tecniche circensi continua la sua esplorazione del legame tra danza e circo. La malizia si dispiega in una scenografia grafica, l’immaginazione trabocca. Una favolosa epopea del movimento, una miscela di vertigine creativa, umorismo ed energia contagiosa.

Uno spettacolo in collaborazione con l’Échangeur Centre de Développement Chorégraphique National

Espanol :

Atrapada en un mundo congelado en blanco y negro, Immobile, una brillante artista, se encuentra congelada, sin inspiración. A sus pies rueda Rebondi, una extraña criatura nacida de errores, dibujos fallidos e impulsos abandonados. Colorista, juguetón e inventivo, poco a poco la atrae hacia un mundo multicolor repleto de ideas inacabadas, formas cambiantes y posibilidades que reinventar. Juntos emprenden un divertido viaje interior lleno de torpezas, sorpresas y felices descubrimientos. La ingeniosa mezcla de gestos coreográficos y técnicas circenses de Sylvère Lamotte continúa su exploración del vínculo entre danza y circo. Las travesuras se despliegan en una escenografía gráfica, la imaginación desbordante. Una fabulosa epopeya del movimiento, mezcla de vértigo creativo, humor y energía contagiosa.

Un espectáculo en colaboración con l’Échangeur Centre de Développement Chorégraphique National

L’événement Immobile et Rebondi #2 Abbeville a été mis à jour le 2025-07-08 par OT DE LA BAIE DE SOMME