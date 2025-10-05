IMMOBILE ET REBONDI 2 – C.C.ARTHEMUSE Briec

IMMOBILE ET REBONDI 2 – C.C.ARTHEMUSE Briec vendredi 12 décembre 2025.

IMMOBILE ET REBONDI 2 Début : 2025-12-12 à 19:00. Tarif : – euros.

Panne d’inspiration pour Immobile… c’est sans compter sur Rebondi, une étrange créature née d’une pile de dessins ratés, qui n’est jamais à court d’idées Dans un décor en noir et blanc, le chorégraphe Sylvère Lamotte et l’autrice-illustratrice Betty Bone donnent vie à ce duo de personnages que tout semble opposer. Avec humour et inventivité, le crayon, la danse et l’acrobatie se rencontrent en réveillant les couleurs d’un monde plein de possibles …pour toujours avancer et rebondir !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

C.C.ARTHEMUSE 46 RUE DE LA BOISSIERE 29510 Briec 29