Immobile & Rebondi #2 L‘étoile du nord Paris

Mercredi 3 décembre – 14 h 30

Coincée dans un univers figé en noir et blanc, Immobile, artiste brillante, se retrouve figée, en panne d’inspiration. À ses pieds, roule Rebondi, étrange créature née d’erreurs, de dessins ratés, d’élans abandonnés. Haut en couleurs, joueur, inventif, il va peu à peu l’entraîner dans un monde multicolore foisonnant d’idées inachevées, de formes mouvantes et de possibles à réinventer. Ensemble, ils traversent ce voyage intérieur avec humour, entre maladresses, surprises et trouvailles heureuses.

En mêlant avec inventivité gestes chorégraphiques et techniques circassiennes, Sylvère Lamotte poursuit son exploration du lien entre danse et cirque. Les facéties se déploient dans une scénographie graphique, l’imaginaire déborde.

Une fabuleuse épopée du mouvement, entre vertige créatif, humour et énergie contagieuse.

Immobile #2 ; Crédits : ©Lili Romanet

Qui sommes-nous ? L’étoile du nord est une scène dédiée à la jeune création et aux artistes émergents. Ce lieu place l’expérimentation au cœur de sa programmation, que ce soit en théâtre, danse ou littérature. L’équipe du théâtre s’engage auprès des créateurs, elle les accompagne des prémices de leurs projets jusqu’à leur diffusion sur le plateau, elle soutient la jeune création pour l’aider à affirmer son identité artistique et montrer la nécessité de cette effervescence créative.

Le mercredi 03 décembre 2025

de 14h00 à 15h05

payant

Tarif unique adultes 10,00 €

Tarif unique enfants – Jeune public 5,00 €

Tout public. A partir de 3 ans.

L‘étoile du nord L‘étoile du nord, 16 rue Georgette Agutte 75018 Paris

