Immobile & Rebondi Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Théâtre d’Angoulême Angoulême

Immobile & Rebondi Théâtre d’Angoulême Scène Nationale

Théâtre d’Angoulême Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Début : 2025-11-26

fin : 2025-11-29

2025-11-26 2025-11-29

Dans ce duo dessiné-dansé, Betty Bone et Sylvère Lamotte donnent vie à un conte poétique et facétieux, où l’échec devient tremplin et l’imaginaire moteur de création.

Théâtre d’Angoulême Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org

English :

Betty Bone and Sylvère Lamotte bring to life a poetic and mischievous tale in which failure becomes a springboard and the imagination becomes the driving force behind creation.

German :

In diesem gezeichneten und getanzten Duett erwecken Betty Bone und Sylvère Lamotte ein poetisches und schelmisches Märchen zum Leben, in dem das Scheitern zum Sprungbrett und die Vorstellungskraft zum Motor der Kreativität wird.

Italiano :

In questo duo di disegno e danza, Betty Bone e Sylvère Lamotte danno vita a un racconto poetico e malizioso in cui il fallimento diventa un trampolino di lancio e l’immaginazione il motore della creazione.

Espanol :

En este dúo de dibujo y danza, Betty Bone y Sylvère Lamotte dan vida a un cuento poético y travieso en el que el fracaso se convierte en trampolín y la imaginación en motor de la creación.

