IMMOBILES MAIS INACHEVÉES… STATUES Perpignan
IMMOBILES MAIS INACHEVÉES… STATUES Perpignan jeudi 18 septembre 2025.
IMMOBILES MAIS INACHEVÉES… STATUES
Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 20 – 20 – 50
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-18 13:30:00
fin : 2025-09-18 17:30:00
Date(s) :
2025-09-18
Promenade conférencière en centre-ville, puis atelier d’écriture au square Bir-Hakeim.
Cette fois-ci, sous l’égide bienveillante d’Aristide Maillol, Josep Sebastià Pons, Henri Freire, Dina Vierny, Henri Michaux…
Cet atelier pourra faire écho à l…
.
Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 78 92 ateliersdecriture.66@gmail.com
English :
Guided tour of the city center, followed by a writing workshop in Bir-Hakeim Square.
This time, under the auspices of Aristide Maillol, Josep Sebastià Pons, Henri Freire, Dina Vierny, Henri Michaux…
This workshop will echo the…
German :
Führung durch das Stadtzentrum, anschließend Schreibwerkstatt auf dem Bir-Hakeim-Platz.
Diesmal unter der wohlwollenden Ägide von Aristide Maillol, Josep Sebastià Pons, Henri Freire, Dina Vierny, Henri Michaux…
Dieser Workshop kann ein Echo auf die…
Italiano :
Visita guidata del centro città, seguita da un laboratorio di scrittura in piazza Bir-Hakeim.
Questa volta, sotto gli auspici di Aristide Maillol, Josep Sebastià Pons, Henri Freire, Dina Vierny, Henri Michaux…
Questo laboratorio farà eco al…
Espanol :
Visita guiada por el centro de la ciudad, seguida de un taller de escritura en la plaza Bir-Hakeim.
Esta vez, bajo los auspicios de Aristide Maillol, Josep Sebastià Pons, Henri Freire, Dina Vierny, Henri Michaux…
Este taller se hará eco…
L’événement IMMOBILES MAIS INACHEVÉES… STATUES Perpignan a été mis à jour le 2025-08-12 par PERPIGNAN TOURISME