IMMOBILES MAIS INACHEVÉES… STATUES Perpignan jeudi 18 septembre 2025.

Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 20 – 20 – 50

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-18 13:30:00
fin : 2025-09-18 17:30:00

Date(s) :
2025-09-18

Promenade conférencière en centre-ville, puis atelier d’écriture au square Bir-Hakeim.

Cette fois-ci, sous l’égide bienveillante d’Aristide Maillol, Josep Sebastià Pons, Henri Freire, Dina Vierny, Henri Michaux…

Cet atelier pourra faire écho à l…
Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 78 92  ateliersdecriture.66@gmail.com

English :

Guided tour of the city center, followed by a writing workshop in Bir-Hakeim Square.

This time, under the auspices of Aristide Maillol, Josep Sebastià Pons, Henri Freire, Dina Vierny, Henri Michaux…

This workshop will echo the…

German :

Führung durch das Stadtzentrum, anschließend Schreibwerkstatt auf dem Bir-Hakeim-Platz.

Diesmal unter der wohlwollenden Ägide von Aristide Maillol, Josep Sebastià Pons, Henri Freire, Dina Vierny, Henri Michaux…

Dieser Workshop kann ein Echo auf die…

Italiano :

Visita guidata del centro città, seguita da un laboratorio di scrittura in piazza Bir-Hakeim.

Questa volta, sotto gli auspici di Aristide Maillol, Josep Sebastià Pons, Henri Freire, Dina Vierny, Henri Michaux…

Questo laboratorio farà eco al…

Espanol :

Visita guiada por el centro de la ciudad, seguida de un taller de escritura en la plaza Bir-Hakeim.

Esta vez, bajo los auspicios de Aristide Maillol, Josep Sebastià Pons, Henri Freire, Dina Vierny, Henri Michaux…

Este taller se hará eco…

