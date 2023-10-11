Impact d’une course Parking mairie de Saint-Médard Saint-Médard-en-Jalles

Impact d’une course Parking mairie de Saint-Médard Saint-Médard-en-Jalles mercredi 11 octobre 2023.

Sur les pavés, la horde

Tout feu tout flamme, iels s’élancent sur le bitume, partent à l’assaut des monuments, escaladent le mobilier urbain, dans une chorégraphie aux frontières de la danse, du cirque et du parkour – ce déplacement acrobatique urbain. Impact d’une course X Stadium invite à un regard audacieux et décalé sur notre environnement quotidien. Traverser la dalle de Mériadeck suspendu.es aux façades, courir sur les toits à Saint-Médard ou sauter entre les docks à Terres Neuves : les athlètes acrobates vivent l’espace urbain comme un immense terrain de jeu et remodèlent les perspectives au rythme de leurs mouvements. Resté au sol, le musicien sprinte pour les accompagner.

À vos baskets : il faudra courir aussi pour les suivre !

Le point de départ se fait sur le parking de la mairie de Saint-Médard

