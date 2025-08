IMPACT Festival CS 92448 Grenoble

IMPACT Festival CS 92448 Grenoble samedi 27 septembre 2025.

IMPACT Festival

CS 92448 4, rue Paul Claudel Grenoble Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Le temps d’une journée, le CCN de Grenoble devient le lieu de rassemblement d’amateur·ice·s de tous les styles de danse.

L’IMPACT Festival vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition placée sous le signe de la diversité.

+33 4 76 00 79 80

English :

For one day, the CCN de Grenoble becomes a gathering place for dance enthusiasts of all stripes.

The IMPACT Festival looks forward to another diverse edition.

German :

Einen Tag lang wird das CCN de Grenoble zum Treffpunkt von Tanzliebhabern aller Stilrichtungen.

Das IMPACT Festival ist eine neue Ausgabe im Zeichen der Vielfalt.

Italiano :

Per un giorno, il CCN di Grenoble diventa un luogo di incontro per gli amanti della danza di tutti gli stili.

Il Festival IMPACT si aspetta un’altra edizione ricca di eventi.

Espanol :

Por un día, el CCN de Grenoble se convierte en punto de encuentro para los amantes de la danza de todos los estilos.

El Festival IMPACT espera otra edición llena de diversidad.

L’événement IMPACT Festival Grenoble a été mis à jour le 2025-07-30 par Office de Tourisme Grenoble Alpes