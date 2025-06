IMPACT, la biodiversité en questions Exposition Rue Alain Colas Brest 5 juillet 2025 10:30

Finistère

IMPACT, la biodiversité en questions
Exposition
Rue Alain Colas
Océanopolis
Brest
Finistère

Début : 2025-07-05 10:30:00

fin : 2025-09-14 19:00:00

2025-07-05

Cette exposition, constituée de modules interactifs, est accueillie tout l’été dans l’espace événementiel au cœur des jardins d’Océanopolis pour une redécouverte captivante du monde qui nous entoure. D’où venons-nous ? Quelle est notre place dans l’évolution ? Avons-nous la capacité de maîtriser la nature ? Y a-t-il une hiérarchie dans le vivant et sommes-nous une espèce supérieure ? Quel impact ’homme a-t-il vraiment sur la Terre ? La Terre ne nous a pas attendus pour amorcer l’écriture de son histoire. Formée il y a 4,6 milliards d’années, elle a déjà vécu nombre de bouleversements avant notre apparition. L’étude des extinctions de masse du passé a permis d’interpréter la crise actuelle de la biodiversité et d’en anticiper les dégâts. Or, un nouvel élément distingue cette crise des précédentes l’espèce humaine en est, pour la première fois, la principale responsable.

À partir de 6 ans

Ouverture en continu, de 10h30 à 19h

Accessible jusqu’au 14 septembre 2025 .

