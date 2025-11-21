Impact Rave : Nantes Warehouse Nantes

Impact Rave : Nantes Warehouse Nantes samedi 11 octobre 2025.

2025-11-21

À partir de 19,99 €

Après avoir enflammé l’arène emblématique d’Antarès au Mans ou encore le Parc des Expositions d’Angers, IMPACT pose ses platines au Warehouse pour une nuit hors norme. Prépare-toi à vivre une rave XXL avec un show lights spectaculaire et une line-up explosive comme toujours.En tête d’affiche, CARV, figure incontournable de la scène hard, viendra secouer la Room 1 avec son énergie implacable. À ses côtés, un plateau redoutable : Majes B2B KX CHR, Aisha, Enham, Miza et en Room 2, les sets de Ezza, Sothy B2B PHSM et ADN B2B Vlaad.

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/impact-rave-nantes