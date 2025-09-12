Impacts Auditorium Espace François Mitterrand Bergerac

Auditorium Espace François Mitterrand 23 Boulevard Henri Sicard Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Performance

à partir de 13 ans

Un brouillard épais envahit la salle, un silence latent vient alourdir la matière lumineuse qui découpe un espace où le temps semble s’être figé. Pourtant le mouvement est déjà perceptible…

A chaque son, à chaque faisceau, à chaque geste l’espace se transforme et plonge le spectateur au cœur d’un dispositif où les limites du plateau sont sans cesse redessinées. Dans cette interaction de chaque instant, les frontières éclatent jusqu’à ce que lumière, corps et son s’accordent sur un même battement.

Impacts est une forme hybride qui mêle performance dansée, lumière et musique live.

Le trio d’artistes formé par Amélie Viers (chorégraphe), Guillaume Lenson (créateur lumière) et Fred Roumagne (musicien et plasticien sonore) questionne la relation d’interdépendance entre leurs trois domaines artistiques. .

Auditorium Espace François Mitterrand 23 Boulevard Henri Sicard Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 71 51 billetterie.centre.culturel@la-cab.fr

