Impacts d’astéroïdes: risque réel ou hypothétique? Place Rafer entrée bd Cassini Marseille 4e Arrondissement

Impacts d’astéroïdes: risque réel ou hypothétique?

Vendredi 16 janvier 2026 à partir de 20h30. Place Rafer entrée bd Cassini Observatoire Astronomique de Marseille Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16

2026-01-16

L’Association ANDROMEDE propose une conférence le vendredi 16 janvier 2026 à 20h30 par Benoît Carry, astronome adjoint à l’observatoire de la Côte d’Azur (OCA), équipe planétologie.

Les astéroïdes sont les restes des premiers solides qui se sont agglomérés pour former les planètes au début du système solaire. Des millions de ces corps rocheux, allant de quelques mètres de diamètre à plusieurs centaines de kilomètres, se trouvent encore en orbite autour du Soleil, principalement entre Mars et Jupiter.





Une partie d’entre eux se situe sur des orbites croisant celle de la Terre. Occasionnellement, ils la percutent, déposant chaque année plusieurs milliers de tonnes de météorites à la surface du globe. Si ces chutes sont généralement sans danger, l’impact d’un astéroïde kilométrique serait une catastrophe (les dinosaures ne peuvent plus en témoigner).





Nous verrons comment les astronomes scrutent le ciel afin de découvrir ces corps, et comment leur trajectoire est étudiée pour identifier les astéroïdes potentiellement dangereux. Finalement, nous verrons les solutions à l’étude si un impact devait se produire.





Elle se déroulera à l’Observatoire historique de Marseille (entrée allée Jean-Louis Pons, 4e) .

Place Rafer entrée bd Cassini Observatoire Astronomique de Marseille Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The ANDROMEDE Association is offering a lecture on Friday January 16, 2026 at 8:30 pm by Benoît Carry, assistant astronomer at the Observatoire de la Côte d’Azur (OCA), planetology team.

