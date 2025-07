Impacts de l’IA sur l’avenir des consultants et le futur paysage de l’industrie du conseil HEC Alumni Paris

Impacts de l’IA sur l’avenir des consultants et le futur paysage de l’industrie du conseil avec HEC Alumni

“Le dernier chapitre. Celui où tout s’éclaire.”

Vous souvenez-vous des meilleures séries ? Celles où le dernier épisode vous renverse, vous éclaire, et rebat les cartes de tout ce que vous aviez compris jusque-là ?

Eh bien, c’est ce que vous promet la 4ᵉ et dernière soirée du cycle “IA et Futur du Conseil”.

Les 8 avril, 6 mai et 3 juin nous avons :

Exposé la montée en puissance de l’IA et son effet de déstabilisation sur les savoirs, les postures et les business models du conseil.

Entendu des consultants pionniers nous expliquer comment l’intelligence artificielle transforme déjà la manière d’analyser, de co-construire, de décider.

Confronté les scepticismes et les enthousiasmes, les expérimentations pratiques et les grandes questions éthiques.

Et maintenant ?

Maintenant, on passe à l’ultime étape.

Que vous soyez un vétéran des trois premières soirées, ou que vous découvriez ce cycle pour la première fois, vous en sortirez transformé.

Pourquoi venir ?

Parce que vous aurez accès à une lecture synthétique et argumentée des grands enseignements du cycle.

Parce que vous verrez et entendrez des professionnels en action, pas des slides ou des concepts hors-sol.

Parce qu’il ne s’agit plus de savoir “ce que l’IA va changer” — mais ce que VOUS allez faire pour rester pertinent dans ce monde qui change.

Cette soirée sera votre concentré d’inspiration, de confrontation et de projection stratégique.

Et peut-être la meilleure bulle d’oxygène intelligente que vous vous offrirez ce mois-ci.

À vous de voir. Mais à votre place, on ne raterait ça pour rien au monde

Le Club Consulting & Coaching (C3)

a le plaisir de te convier à la 4ème conférence de son cycle

« L’IA et l’avenir du conseil »

Quel impact de l’IA sur l’avenir des consultants et le futur paysage du conseil ?

Mardi 8 avril dernier au soir, la maison des HEC était pleine pour la 1ère conférence (160 inscrits).

Mardi 6 mai, on a du à nouveau pousser les murs pour la 2ème conférence (180 inscrits).

Mardi 3 juin, on a battu notre record (200 inscrits).

Les replays, les decks et les synthèses de ces 3 soirées ont été diffusés aux participants et seront disponibles aux nouveaux inscrits de la 4ème et dernière soirée.

Dernière étape ?

Une synthèse prospective pour penser l’avenir du conseil à l’ère de l’IA avec :

Une keynote exceptionnelle

Nous aurons le plaisir d’accueillir Éric Labaye, personnalité de tout premier plan dans le monde du conseil stratégique et de l’enseignement supérieur.

Polytechnicien, diplômé de Télécom Paris et titulaire d’un MBA de l’INSEAD, Éric Labaye a consacré plus de 30 ans à McKinsey & Company, où il a été directeur du bureau France et membre du comité mondial. Il y a conduit des travaux majeurs sur des enjeux structurants tels que la croissance, la productivité, l’innovation, l’égalité femmes-hommes ou encore l’impact des transitions digitales sur l’économie.

De 2018 à 2023, il prend les rênes de l’École Polytechnique, avant de fonder et présider l’Institut Polytechnique de Paris, avec l’ambition affirmée de positionner la France comme un acteur académique mondial de premier plan.

Depuis 2023, il met son énergie au service de l’innovation et de la transformation, à travers IDEL Partners, cabinet qu’il fonde, et en tant que président du conseil d’administration d’Ekimetrics, référence en data science. Il est également senior advisor chez Antin Infrastructure Partners, et siège dans de nombreux conseils stratégiques et académiques, en France et à l’international (Télécom Paris, ESSEC, Sciences Po, Université de Waterloo…). Il contribue activement au programme France 2030, notamment sur les enjeux liés au numérique.

Éric Labaye interviendra sur les mutations du conseil à l’ère de l’intelligence artificielle, fort de son expérience singulière à la croisée des mondes académique, économique et technologique. Une prise de parole inspirante, lucide et tournée vers l’action, à ne pas manquer.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-08T18:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-08T21:30:00.000+02:00

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris