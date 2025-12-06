Impedimenta Salle Kejadenn Logonna-Daoulas

Impedimenta

Qu’est-ce qu’un corps qui ne peut plus danser, s’exprimer, étreindre, respirer ?

Un spectacle coécrit à partir de collectages sonores et photographiques de danseur.ses empêché.es. Danseur.ses de fest-noz, de boîte de nuit, de rue ou de salon… Chercher ensemble d’où part l’élan de la danse, de la tête ? du corps ? des muscles ? du genou ? d’un geste du quotidien ? d’un manque ? d’un plein ? le jour ? la nuit ? qu’est-ce qui le nourrit, l’étrangle ou le libère ?

Avec Maya Le Strat intérprète, Sophie Hoarau metteuse en scène, Maud Guillois chorégraphe, Eric Legret photographe.

À 20h Prix libre, en conscience.

La soirée débutera dès 19h avec le spectacle dansé et chanté de la troupe des Eklektik (Agathe Larizière).

Un répertoire très varié de chants classiques et populaires.

La restauration et la buvette seront tenues par l’association “A pleine voix”. .

Salle Kejadenn Rue Ar Mor Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 20 60 98

