Impératrice Gaya – théâtre La Flèche Théâtre La Flèche Paris
Impératrice Gaya, anti-héroïne, superwoman ratée, sans pouvoirs, qui a des problèmes de mémoire et d’élocution est la maîtresse absolue de la planète Azgard. Après y avoir éradiqué tous les hommes, elle a pour projet d’en faire autant dans la Galaxie toute entière en commençant par la planète Terre. De l’héroïsme en carton, de la caricature façon série B, de la tragédie en boîte, et beaucoup de love.
Impératrice Gaya – Seule en scène – théâtre La Flèche
Un soap opera pop intergalactique.
Du mercredi 07 janvier 2026 au mercredi 11 mars 2026 :
mercredi
de 21h00 à 22h00
payant Public jeunes et adultes.
Théâtre La Flèche 77 rue de Charonne 75011 Paris
https://theatrelafleche.fr/la-saison/imperatrice-gaya/
