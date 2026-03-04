Imperceptible – Conversation partagée avec Jean Le Peltier et Yann Pellegrin, TU – Théâtre Universitaire Nantes, Nantes

Imperceptible – Conversation partagée avec Jean Le Peltier et Yann Pellegrin Jeudi 19 mars, 19h00 TU – Théâtre Universitaire Nantes Loire-Atlantique

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T19:00:00+01:00 – 2026-03-19T19:30:00+01:00

Fin : 2026-03-19T19:00:00+01:00 – 2026-03-19T19:30:00+01:00

Dans cet échange, Yann Pellegrin et Jean Le Peltier explorent le décalage entre notre perception du monde et sa réalité complexe.

Là où la matière nous paraît l’expression du solide alors qu’elle est principalement faite de vide. Là où la chaleur du soleil provient de sa lumière. Là où on sait que le verre est fait avec du sable, mais qu’on aimerait quand bien un jour le voir pour de vrai.

À travers des expériences directes et des récits historiques, cette conversation expose le décalage entre les récits que nous nous faisons du réel et le réel lui-même. Elle interroge comment nos représentations — implicites, simplifiées ou indiscutées — viennent recouvrir la complexité invisible des choses les plus banales de notre existence. Une rencontre entre deux formes de compréhension : celle qui raconte et celle qui montre, entre la fausse clarté de nos habitudes mentales et la grandiose opacité de ce que nous ne voyons pas.

TU – Théâtre Universitaire Nantes 11 Chemin de la Censive du Tertre, Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

Spectacle entre théâtre et chimie