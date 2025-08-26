Impression 3D Médiathèque Diderot Châlons-en-Champagne
Impression 3D Médiathèque Diderot Châlons-en-Champagne mardi 26 août 2025.
Impression 3D
Médiathèque Diderot 11 Rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-26 14:30:00
fin : 2025-08-26 16:30:00
Date(s) :
2025-08-26
Tout public
Découvrez le dessin 3D sur un logiciel de modélisation et imprimez le grâce aux imprimantes 3D de l’Octolab. .
Médiathèque Diderot 11 Rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26
English : Impression 3D
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Impression 3D Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2025-07-03 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne