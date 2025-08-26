Impression 3D Médiathèque Diderot Châlons-en-Champagne

Médiathèque Diderot 11 Rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne Marne

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-08-26 14:30:00

fin : 2025-08-26 16:30:00

2025-08-26

Tout public

Découvrez le dessin 3D sur un logiciel de modélisation et imprimez le grâce aux imprimantes 3D de l’Octolab. .

Médiathèque Diderot 11 Rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

