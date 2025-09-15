Impression 3D Fablab l’Atelier Made In Iki Commenailles
Impression 3D Fablab l’Atelier Made In Iki Commenailles lundi 15 septembre 2025.
Impression 3D
Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du General Michelin Commenailles Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-15 19:30:00
fin : 2025-09-15
Date(s) :
2025-09-15
Comment trouver des modèles 3D en ligne pour les imprimer .
Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du General Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39 contact@madeiniki.org
English : Impression 3D
German : Impression 3D
Italiano :
Espanol :
L’événement Impression 3D Commenailles a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme JurAbsolu