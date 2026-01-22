Impression 3D : fabrique ton porte-clés Bibliothèque Villejean Rennes Mercredi 11 février, 15h30 dans la limite des places disponibles

Un atelier pour découvrir l’impression 3D et modéliser son propre porte-clés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-11T15:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-11T17:30:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 38

Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.villejean@ville-rennes.fr 02 23 62 26 32



