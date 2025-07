Impression 3D participez à un projet collectif de fabrication ! Espace 3 Lacs Nantua

Espace 3 Lacs 14 rue du Docteur Mercier Nantua Ain

Début : Mardi 2025-07-29 14:30:00

fin : 2025-08-26 17:30:00

2025-07-29

Tous les mardis de l’été, atelier découverte de l’impression 3D proposé par l’association MOUSSES et les conseillers numériques du Haut-Bugey

Espace 3 Lacs 14 rue du Docteur Mercier Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 45 06 73 secretariatmousses@gmail.com

English :

Every Tuesday throughout the summer, a 3D printing discovery workshop organized by the MOUSSES association and Haut-Bugey’s digital advisors

German :

Jeden Dienstag im Sommer: Workshop zur Entdeckung des 3D-Drucks, angeboten von der Vereinigung MOUSSES und den digitalen Beratern von Haut-Bugey

Italiano :

Ogni martedì d’estate, un workshop sulla stampa 3D organizzato dall’associazione MOUSSES e dai consulenti digitali dell’Haut-Bugey

Espanol :

Todos los martes del verano, taller sobre impresión 3D organizado por la asociación MOUSSES y los asesores digitales de Haut-Bugey

