Impression d’art en Kitchen Lithographie Atelier Kitchen Print Épinal

Impression d’art en Kitchen Lithographie Atelier Kitchen Print Épinal samedi 20 septembre 2025.

Impression d’art en Kitchen Lithographie 20 et 21 septembre Atelier Kitchen Print Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Sonnez et entrez dans l’atelier ! Vous serez accueilli pour une démonstration d’impression d’art en Kitchen Lithographie par son inventrice. Une technique de lithographie légère et moins toxique utilisant du papier d’aluminium à la place de la pierre, du soda au cola à la place d’acide nitrique et de l’huile de cuisine à la place de l’essence… À découvrir aussi des estampes et des livres d’art de différents artistes.

Atelier Kitchen Print 29 bis rue Vautrin 88000 Epinal Épinal 88000 Vosges Grand Est 0666122715 http://atelier-kitchen-print.org https://www.atelier-kitchen-print.org C’est au rez-de-chaussée (et de jardin) d’une modeste maison de ville mitoyenne d’après-guerre que l’atelier d’impression d’art « Atelier Kitchen Print » a posé ses presses début 2025. Ce petit atelier d’artiste privatif propose des estampes, des manuels techniques et des formations à la demande dans le domaine de l’impression d’art. Il utilise des techniques innovantes de gravure et de lithographie accessibles et moins toxiques (comme la Kitchen Litho dont l’atelier est l’inventeur).

Concernant l’histoire de la maison, elle est située à 5 minutes à pied de la gare, dans la rue des résistants et frères Vautrin. Elle a été construite en 1956, suivant visiblement les modèles de construction du fameux architecte en chef de la reconstruction d’après-guerre du département des Vosges : Jean Crouzillard (1906-1983). L’architecte a reconstruit (entre autres) le quartier de la gare d’Épinal ainsi que son église « Notre-Dame-Aux-Cierges » faite de béton et de verre, signant avec talent le passage à une nouvelle ère. Passez à l’atelier, puis visitez le quartier de la gare qui mérite le détour. Parking gare d’Épinal EFFIA à cinq minutes à pied de l’atelier, possibilité de réserver sa place en ligne sur leur site internet. Parking libre et gratuit possible dans la rue sous réserve de places disponibles.

Sonnez et entrez dans l’atelier ! Vous serez accueilli pour une démonstration d’impression d’art en Kitchen Lithographie par son inventrice. Une technique de lithographie légère et moins toxique du à…

@ Émilie Aizier EI