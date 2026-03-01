Impression d’un bouquet de fleurs Lille
Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite
### À la rencontre du jardin médicinal du musée et des peintures aux fleurs. En atelier, découverte de la technique du monotype et réalisation d’un bouquet coloré
Atelier pour les 3-5 ans et leurs parents (1 enfant + 1 parent)
### À la rencontre du jardin médicinal du musée et des peintures aux fleurs. En atelier, découverte de la technique du monotype et réalisation d’un bouquet coloré
Atelier pour les 3-5 ans et leurs parents (1 enfant + 1 parent) .
32 rue de la Monnaie Lille 59021 Nord Hauts-de-France +33 3 28 36 84 00 mhc@mairie-lille.fr
English :
As part of the Semaine Nationale de la Petite
————————————————–
### Discover the museum’s medicinal garden and flower paintings. In the workshop, discover the monotype technique and create a colorful bouquet
Workshop for 3-5 year-olds and their parents (1 child + 1 parent)
