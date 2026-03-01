Impression d’un bouquet de fleurs

32 rue de la Monnaie Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 10:30:00

fin : 2026-03-21 12:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite

————————————————–

### À la rencontre du jardin médicinal du musée et des peintures aux fleurs. En atelier, découverte de la technique du monotype et réalisation d’un bouquet coloré

Atelier pour les 3-5 ans et leurs parents (1 enfant + 1 parent)

Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite

————————————————–

### À la rencontre du jardin médicinal du musée et des peintures aux fleurs. En atelier, découverte de la technique du monotype et réalisation d’un bouquet coloré

Atelier pour les 3-5 ans et leurs parents (1 enfant + 1 parent) .

32 rue de la Monnaie Lille 59021 Nord Hauts-de-France +33 3 28 36 84 00 mhc@mairie-lille.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Semaine Nationale de la Petite

————————————————–

### Discover the museum’s medicinal garden and flower paintings. In the workshop, discover the monotype technique and create a colorful bouquet

Workshop for 3-5 year-olds and their parents (1 child + 1 parent)

L’événement Impression d’un bouquet de fleurs Lille a été mis à jour le 2026-03-03 par Hauts-de-France Tourisme