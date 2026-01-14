Impression soleil d’hiver, de Giverny à Vernon Office de Tourisme Nouvelle Normandie Vernon

Impression soleil d’hiver, de Giverny à Vernon

Office de Tourisme Nouvelle Normandie 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-03-07 17:30:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-14 2026-03-07

Une randonnée guidée exclusive au cœur des paysages qui ont inspiré les peintres impressionnistes.

Dans le calme hivernal, partez à la découverte du village mythique où Claude Monet et de nombreux artistes ont trouvé l’inspiration.

En petit groupe (max 8 personnes), Quentin vous guide dans Giverny et vous parlera de la vie du village il y a plus d’un siècle et de ces lieux qui ont vu déambuler des artistes en quête du bon point de vue.

La balade se poursuit le long de la Seine en direction de Vernon. En chemin, découvrez les paysages que l’on retrouve dans certaines toiles célèbres, la faune, l’utilisation de la flore locale et les évolutions depuis cent ans.

De retour à Vernon, profitez d’un moment réconfortant chez Emypaul, l’opticafé, véritable cocon chaleureux en cœur de ville. Installez-vous dans leurs confortables fauteuils et partagez vos impressions autour d’une boisson chaude, d’un jus de fruit et d’une pâtisserie maison.

Dates 7 février, 14 février, 7 mars

Horaires 14h à 17h30

Tarif 45€ par personne

Le départ se fait depuis l’Office de Tourisme Nouvelle Normandie (dans le musée Blanche Hoschedé-Monet), rendez-vous à 13h50. Vous serez emmenés en taxi jusqu’à Giverny puis reviendrez à pied. La partie randonnée guidée est de 6,5 km, sans difficulté particulière, et dure environ 2h. Prévoir de bonnes chaussures et une tenue adaptée à la saison.

Votre billet comprend

– le trajet en taxi de Vernon à Giverny

– la randonnée guidée

– le goûter boisson chaude, jus de fruit et pâtisserie maison

Le billet ne comprend pas la visite de la Maison et des jardins de Claude Monet et du Musée des impressionnismes Giverny (fermetures saisonnières). .

Office de Tourisme Nouvelle Normandie 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 21 31 29 information@tourisme.sna27.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Impression soleil d’hiver, de Giverny à Vernon

L’événement Impression soleil d’hiver, de Giverny à Vernon Vernon a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération