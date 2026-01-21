Impression sur textile Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer

Impression sur textile

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Calvados

Début : 2026-02-21 15:00:00

fin : 2026-02-21 17:30:00

Date(s) :

2026-02-21

La médiathèque vous propose d’imprimer sur un textile (tee-shirt, tote bag,… en 100% coton) l’image qui vous fait plaisir. Le support textile n’est pas fourni.

Gratuit, sur inscription. .

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 24 29 27

English : Impression sur textile

The media library offers you the opportunity to print the image you like on a textile (T-shirt, tote bag, etc. in 100% cotton).

