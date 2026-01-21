Impression sur textile Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer
Impression sur textile Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer samedi 21 février 2026.
Impression sur textile
Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Calvados
Début : 2026-02-21 15:00:00
fin : 2026-02-21 17:30:00
2026-02-21
La médiathèque vous propose d’imprimer sur un textile (tee-shirt, tote bag,… en 100% coton) l’image qui vous fait plaisir. Le support textile n’est pas fourni.
Gratuit, sur inscription. .
Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 24 29 27
English : Impression sur textile
The media library offers you the opportunity to print the image you like on a textile (T-shirt, tote bag, etc. in 100% cotton).
