Impression végétales Route du Vieux Port Les Portes-en-Ré jeudi 22 mai 2025.
Route du Vieux Port Maison du Fier Les Portes-en-Ré Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-05-22 10:00:00
fin : 2025-07-10 12:00:00
2025-05-22 2025-07-10 2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28 2025-09-04 2025-09-11
Nous vous proposons de vous initier à une activité artistique à la portée de tous le cyanotype.
Route du Vieux Port Maison du Fier Les Portes-en-Ré 17880 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 29 50 74 lpo.iledere@lpo.fr
English :
We’d like to introduce you to an artistic activity that’s accessible to everyone: cyanotype.
German :
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich in eine künstlerische Aktivität einzuführen, die für jeden zugänglich ist: die Cyanotypie.
Italiano :
Vi presentiamo un’attività artistica accessibile a tutti: la cianotipia.
Espanol :
Le presentamos una actividad artística al alcance de todos: la cianotipia.
