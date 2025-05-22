Impression végétales Route du Vieux Port Les Portes-en-Ré

Impression végétales Route du Vieux Port Les Portes-en-Ré jeudi 22 mai 2025.

Impression végétales

Route du Vieux Port Maison du Fier Les Portes-en-Ré Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-22 10:00:00

fin : 2025-07-10 12:00:00

Date(s) :

2025-05-22 2025-07-10 2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28 2025-09-04 2025-09-11

Nous vous proposons de vous initier à une activité artistique à la portée de tous le cyanotype.

.

Route du Vieux Port Maison du Fier Les Portes-en-Ré 17880 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 29 50 74 lpo.iledere@lpo.fr

English :

We’d like to introduce you to an artistic activity that’s accessible to everyone: cyanotype.

German :

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich in eine künstlerische Aktivität einzuführen, die für jeden zugänglich ist: die Cyanotypie.

Italiano :

Vi presentiamo un’attività artistica accessibile a tutti: la cianotipia.

Espanol :

Le presentamos una actividad artística al alcance de todos: la cianotipia.

L’événement Impression végétales Les Portes-en-Ré a été mis à jour le 2025-08-27 par Echappées Nature / Département de la Charente-Maritime