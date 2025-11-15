« Impressionism, Résonances » de Jonathan Bertin Galerie Porte B. Paris

Entre 2023 et 2024, répondant à un appel à projet de sa région natale, la

Normandie, Jonathan Bertin a parcouru ces territoires familiers à la recherche de

l’essence des lieux emblématiques du mouvement impressionniste.

Il y capture des scènes de vie, des paysages bucoliques et des instants du

quotidien, réinterprétés à travers sa pratique photographique fondée sur

l’empreinte du mouvement et la force de la couleur.

Ses œuvres, dont la perception oscille entre photographie et peinture, se

distinguent par leur composition fluide, leurs effets de flou et leurs jeux de

texture. Certaines évoquent des toiles impressionnistes, d’autres réinventent la

perception du réel à travers une approche contemporaine du sujet et de la

lumière.

L’exposition Impressionism, Résonances, entre hommage, réinterprétation et

émancipation, inscrit la démarche de Jonathan Bertin dans la poursuite du

dialogue subtil entre les arts, les territoires et ceux qui les peuplent.

Jonathan Bertin présentera à l’occasion de ce solo show et pour la première fois

Séoul Impressionism, réalisée lors de ses résidences de création en Corée.

La série, urbaine et vibrante, est rythmée par la force du mouvement et de la

couleur.

Choisissant le dialogue entre sa première série – fondement de sa pratique – et la

seconde – poursuite personnelle et intuitive « à la façon impressioniste » –

Jonathan Bertin signe une exposition sensible et personnelle, parfois déroutante ;

mais résolumment charnière et déterminante.

Du 15 novembre au 20 décembre, Jonathan Bertin présentera l’exposition photographique Impressionism, Résonances à la Galerie Porte B à Paris.

Du samedi 15 novembre 2025 au samedi 20 décembre 2025 :

samedi

de 11h00 à 19h00

mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Galerie Porte B. 52, rue Albert Thomas 75010 Paris