Entre 2023 et 2024, répondant à un appel à projet de sa région natale, la
Normandie, Jonathan Bertin a parcouru ces territoires familiers à la recherche de
l’essence des lieux emblématiques du mouvement impressionniste.
Il y capture des scènes de vie, des paysages bucoliques et des instants du
quotidien, réinterprétés à travers sa pratique photographique fondée sur
l’empreinte du mouvement et la force de la couleur.
Ses œuvres, dont la perception oscille entre photographie et peinture, se
distinguent par leur composition fluide, leurs effets de flou et leurs jeux de
texture. Certaines évoquent des toiles impressionnistes, d’autres réinventent la
perception du réel à travers une approche contemporaine du sujet et de la
lumière.
L’exposition Impressionism, Résonances, entre hommage, réinterprétation et
émancipation, inscrit la démarche de Jonathan Bertin dans la poursuite du
dialogue subtil entre les arts, les territoires et ceux qui les peuplent.
Jonathan Bertin présentera à l’occasion de ce solo show et pour la première fois
Séoul Impressionism, réalisée lors de ses résidences de création en Corée.
La série, urbaine et vibrante, est rythmée par la force du mouvement et de la
couleur.
Choisissant le dialogue entre sa première série – fondement de sa pratique – et la
seconde – poursuite personnelle et intuitive « à la façon impressioniste » –
Jonathan Bertin signe une exposition sensible et personnelle, parfois déroutante ;
mais résolumment charnière et déterminante.
Du samedi 15 novembre 2025 au samedi 20 décembre 2025 :
samedi
de 11h00 à 19h00
mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Galerie Porte B. 52, rue Albert Thomas 75010 Paris